Haberler

Gerze'de esnaf iftar programında buluştu

Gerze'de esnaf iftar programında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen iftar programında esnaf bir araya geldi. Programda, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiği vurgulandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Esnaf odaları iş birliğiyle bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Esnafın özel günlerde bir araya gelmesini önemsediklerini vurgulayan Topçu, "Gerze'deki esnafımız bizim en büyük gücümüzdür. Bu tür buluşmalar hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de esnafımızın birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmasına vesile oluyor. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz ise ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artıran özel bir dönem olduğunu belirterek, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vurdu! Büyük patlama anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu