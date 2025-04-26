George Santos'a 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

NEW ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi George Santos'a, dolandırıcılık iddialarıyla yargılandığı davada 7 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ABD Bölge Yargıcı Joanna Seybert, Santos'a 7 yıl 3 ay hapis cezasının yanında yaklaşık 374 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

İnsanları hapse göndermekten "hoşlanmadığını" belirten Seybert, ancak Santos'un uzun bir cezayı "sonuna kadar hak ettiğini" söyledi.

Seybert, eski Kongre üyesinden 25 Temmuz'a kadar hapishaneye gönderilmek üzere teslim olmasını istedi.

Mahkemede, "Geçmişi yeniden yazamam ama önümdeki yolu kontrol edebilirim." sözleriyle ceza indirimi isteyen Santos, Hakim Seybert'ten ağlayarak yardım istedi.

36 yaşındaki eski siyasetçi Santos'un gözyaşlarına aldırmayan Seybert, seçmenlerinin "güvenini suistimal ettiğini" belirterek, Santos'un cezasını açıkladı.

Cumhuriyetçi Santos, Temsilciler Meclisi'nden üyeliği düşürülmüştü

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık'ta etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.