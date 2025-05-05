ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush dönemi İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında konuştu.

21 TRİLYON DOLAR NEREYE HARCANDI?

1989 ile 1990 yılları arasında bakan yardımcısı olarak görev yapan 74 yaşındaki Fitts, Michigan Eyalet Üniversitesi ekonomisti Mark Skidmore'un 2017'de yayımladığı, 1998-2015 yılları arasında "Savunma ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlıklarında 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcama" olduğu yönündeki raporuna atıfta bulundu.

Catherine Austin Fitts

"OLAĞANÜSTÜ SAYIDA YERALTI ŞEHİRLERİ VE ULAŞIM SİSTEMLERİ İNŞA ETTİK"

Fitts, bu paranın halktan gizli tutulan yeraltı şehirleri ve buralardaki ulaşım sistemini finanse etmek için kullanıldığını öne sürerek, "Olağanüstü sayıda yeraltı şehirleri ve sözde ulaşım sistemleri inşa ettik." şeklinde konuştu.

"SADECE ZENGİN VE GÜÇLÜLER SIĞINABİLECEK"

Rapordaki 21 trilyon doların nereye gittiğini araştırmak için 2 yıl harcadığını yalnızca ABD'de 170 gizli tesis olduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu iddia eden Fitts, söz konusu gizli şehir veya üslerin bazılarının ABD'nin etrafındaki okyanusların altına inşa edildiğini ileri sürdü. Fitts, bu yeraltı şehirlerine sadece zengin ve güçlülerin sığınabileceklerini de sözlerine ekledi.

"İNSAN NESLİNİN YOK OLMA İHTİMALİNE KARŞI İNŞA EDİLDİ"

Fitts, Carlson'un yeraltı yapılarının amacıyla ilgili sorusuna, bu yapıların insan neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği durumlarda kullanılmak üzere inşa edildiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca Fitts, bu üslerin, hükümetin gizli uzay programı gibi projelerinde de kullanılabileceğine inandığını ifade etti.