Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili olarak basın ve sosyal medyada yayımlanan görüntüleri takip ettiklerini belirterek, konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
