Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türk sporunun tesisleşme hedefini açıkladı

Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun tesisleşmede dünyada üst seviyelerde olduğunu ve bunun meyvesini dünya, Avrupa ve olimpiyat madalyalarıyla almak istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun tesisleşmede dünyada üst seviyelerde olduğunu ve bunun meyvesini dünya, Avrupa ve olimpiyat madalyalarıyla almak istediklerini söyledi.

Bakan Bak, Ankara programında Sincan Ankara Spor Kompleksi'ni inceledi, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi.

İnşaatı devam eden Sincan'daki spor kompleksinde bir dizi incelemelerde bulunan Bakan Bak, daha sonra Eryaman TOHM'a geçti. Burada Sporcu Sağlığı Merkezi'nde bilgi alan Bakan Bak, milli sporcuların geçtiği çeşitli testlerin, başarılarında önemli rol oynadığını vurguladı.

Merkezde çalışmalarını sürdüren para masa tenisçiler ve para atıcıları da ziyaret eden Bak, sporcularla sohbet etti. Osman Aşkın Bak, çalışmalarını Eryaman TOHM da yapan modern pentatloncu milli sporcu İlke Özyüksel ile olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yle de görüştü ve milli sporculardan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya beklediğini iletti.

Bakan Bak, TOHM'daki ziyareti sırasında poligonunda atış da yaptı.

Türkiye Karate Şampiyonası'nı izledi

Bakan Bak, Ankara programında son olarak Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nı izledi.

Bir süre müsabakaları izleyen Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Dünyada Türk karatesi her zaman üst sıralardadır. Yıllarca birlikte oldum bu federasyonla. Dünya, Avrupa şampiyonluklarını hep beraber yaşadık. Türk sporunda büyük bir tesisleşme var. Bu salonu da Turgut Altınok'la yaptık ona da teşekkür ediyorum. Yine onunla beraber çalışan Zafer başkana da teşekkür ediyorum. Türk sporu tesis anlamında dünyada üst seviyede. Yeni yatırımlar da devam ediyor. Haltercilerimiz, güreşçilerimiz bu ay madalyalar aldı. Serbest Güreş Milli Takımı'mız 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu. Karatecilerimize de Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. 2024 Paris'te de sporcularımız madalyalar alacak. 2020 Tokyo'da karatecilerimiz çok iyi işler yaptı ama IOC'nin kararıyla Paris 2024'te karate branşı yok. Hepimizin görevi Türk sporunu Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıkarmak. Bu yatırıma Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yakışır."

Kaynak: AA / Güncel

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title