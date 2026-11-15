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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Can Uyguç'un vefatı üzerine başsağlığı diledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden gazeteci Can Uyguç için taziye mesajı yayımladı. Bak, mesajında Uyguç'un Türk spor basınının duayen isimlerinden olduğunu belirterek ailesi, sevenleri ve spor basın camiasına başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden gazeteci Can Uyguç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor basınının duayen isimlerinden Can Uyguç'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Can Uyguç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, spor basın camiasına başsağlığı diliyorum."???????

Kaynak: AA
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