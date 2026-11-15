Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Can Uyguç'un vefatı üzerine başsağlığı diledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden gazeteci Can Uyguç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor basınının duayen isimlerinden Can Uyguç'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Can Uyguç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, spor basın camiasına başsağlığı diliyorum."???????

Kaynak: AA