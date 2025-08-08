Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahlat Su Sporları Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizi seviyoruz. İstiyoruz ki dağlarda artık roket sesi değil, raket sesleri olsun, futbol, basketbol sesleri olsun. Van Gölü'nde su sporları olsun. Sporla beraber kardeşliğimizi geliştirelim. Hep beraber bu güzel ülke için çalışmaya devam edelim." dedi.

Bakan Bak, Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayarak kentteki spor yatırımları hakkında bilgi alan Bak, daha sonra Bitlis Belediyes Başkanı Nesrullah Tanğlay ile bir süre görüştü. Ardından kent merkezinde esnafı ziyaret eden Bak, Tatvan ilçesindeki Şehir Stadı'nda bir araya geldiği sporcularla sohbet etti, top sektirdi.

Daha sonra Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Ahlat Su Sporları Merkezinin açılış programına katılan Bak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bak, değişik yatırımları ilan etmek ve protokol yapmak için Bitlis'e geldiğini söyledi.

Güroymak'ta gençlik merkezi, Hizan'da yüzme havuzu ve Adilcevaz'da yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarının müjdesini veren Bak, "Su Sporları Merkezi'nde sizleri su sporlarıyla buluşturacağız. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz. Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere ciddi yatırımlar yapması, gençlere güvenmesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden tutun köylerine kadar spor tesisleri kazandırılması için verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza, spor tesislerimize getirelim"

Türkiye'de modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları başta olmak üzere atletizm pistleri, gençlik kampları ve pek çok yatırımın yapıldığını anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların hepsi ülkemizin güzel gençleri için. En önemli görevlerimizden biri de gençlerimizin sporla buluşması, kötü alışkanlıklardan uzak durması. Başta dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki olmak üzere gençlerimizi bağımlı hale getiren alışkanlıklardan uzak tutulması. Buradan ailelere sesleniyoruz, çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza, spor tesislerimize, spor alanlarımıza getirelim. Onlara yaz spor okullarımızda, kış spor okullarımızda, kulüplerimizde hizmet etmeye devam ediyoruz."

Su Sporları Merkezinin iyi bir yatırım olduğunu dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda su sporlarında, branşlarda kürekte, kanoda ve yüzmede çok madalya dağıtılıyor. İnanıyoruz ki burada kanoda, kürekte ve diğer su sporlarında başarılı sporcular çıkacak ve ülkemizi hem dünya çapında hem Avrupa şampiyonlarında hem de olimpiyatlarda temsil edecekler. Yine yetenek taraması projesiyle ilkokul çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini tarıyoruz ve onları ilgili branşlara yöneltiyoruz. Yüzme havuzlarıyla Türkiye'de bu zamana kadar 12 milyon vatandaşımıza, gencimize, çocuğumuza yüzme öğrettik. İşte bu, çok önemli. Aileler için de önemli. Yine Türkiye çapında Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla 1 milyona yakın üniversite öğrencisine barınma imkanı sağlıyoruz. Onlar için sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsiz. Aylık kira olarak da çok cüzi 600 lira gibi bir aylık kirayla onları misafir ediyoruz. Dolayısıyla devletimiz dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir sistemi işletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, hiçbir gencimizin, hiçbir üniversiteli talebemizin dışarıda kalmasını istemiyor. Biz de yatırımlarımıza devam ediyoruz."

"Şu ana kadar 70 bin gencimizi Çanakkale'ye götürdük"

Bakan Bak, Türkiye'de 53 gençlik kampında 250 bin gencin şehirleri tanıdığını, kültür ve turizm değerlerini tanıdığını ve arkadaşlıklar edindiğini belirtti.

Bu yıl 110 bin genci Çanakkale'ye götürmeyi planladıklarını belirten Bak, "Şu ana kadar 70 bin gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Çanakkale vatan demek. Çanakkale'de yaşanan efsaneyi bütün gençlerimizin öğrenmesini istiyoruz. Yine Ahlat'a, Selçuklu'nun şehrine, Malazgirt'e gençlerimizi götürüyoruz. Kütahya'ya, Dumlupınar'a, Ankara'ya, Türkiye'nin dört bir yanına gençlerimizi götürüyoruz ki bu vatanın değerlerini görsünler." diye konuştu.

"Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Terörsüz Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımız 'En büyük projem.' dedi. Bu projenin gerçekleşmesi için de hep beraber çalışıyoruz. Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Spor dostluktur, spor kardeşliktir. Bugün de burada spor ve sporun gücü adına bir aradayız. 2025-2026 futbol sezonu başlıyor. Tüm futbol takımlarımıza başarılar diliyorum. Bugün lig, Gaziantep-Galatasaray maçıyla başlıyor. Yeni bir sezon, başarılı bir sezon olsun. Centilmence olsun. Seyir keyfinin olduğu bir lig olsun diyoruz. Türkiye aynı zamanda dünyanın en modern stadyumlarına, spor salonlarına sahip. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize ediyoruz. Yine 2026 Avrupa Ligi'nin finali İstanbul'da. 2027 Konferans Ligi'nin finali yine İstanbul'da. Pek çok Dünya, Avrupa şampiyonasını ülkemizde organize ediyoruz."

Türkiye'nin spor turizmi ve spor yatırımlarıyla büyüyen, gelişen bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tesisimiz hayırlı olsun. Ahlat'ın gençlerine başarılar diliyorum. Ülkemizi seviyoruz. İstiyoruz ki dağlarda artık roket sesi değil, raket sesleri olsun, futbol, basketbol sesleri olsun. Van Gölü'nde su sporları olsun. Sporla beraber kardeşliğimizi geliştirelim. Hep beraber bu güzel ülke için çalışmaya devam edelim." dedi.

"Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize uyumlu şekilde yetişmesi gerekiyor"

Bitlis Valisi Karakaya ise "Gençlerimizin akademik anlamda bilgili ve donanımlı yetişmeleri gerekiyor ama bu yeterli değil. Buna ek olarak sporla, sanatla, kültürle öz güvenli ve birbirleriyle barışık olarak kendilerini geleceğe hazırlamalıdır. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize uyumlu bir şekilde yetişmesi, özümsemesi ve gelişmesi gerekiyor. Bu çerçevede bu tarz testleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da 24 yıldır memleketi yatırımla, hizmetle ve eserle buluşturduklarını ve buluşturmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

Bedirhanoğlu, "Bu yatırımların, hizmetlerin, eserlerin devam etmesi için en kıymetli olan şey huzuru temin ve tesis edebilmektir. Huzurun olmadığı bir yerde ne yatırımdan ne hizmetten ne eserden ne de herhangi bir kalkınmadan bahsedebiliriz. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhur İttifakı ile bu bölgede birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılacak Terörsüz Türkiye'nin adımları, yaptığımız etkinliklerle daha sağlam sağlam bir zemine kavuşuyor." şeklinde konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Sporları Merkezini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Böyle büyük bir kompleksi 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlamak kolay bir iş değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü Türkiye idealleri doğrultusunda hizmet aşkıyla, imanla, ihlasla, samimiyetle yola çıkanlar için zaman mefhumu ortadan kalkıyor." dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışını yapan Bakan Bak, beraberindeki protokol üyeleriyle Van Gölü'nde tekne turu yaptı.