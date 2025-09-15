Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı, Muaz Erdem Madran'ı Altın Madalyası İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muaz Erdem Madran'ı tebrik etti. Madran, Türk atıcılık tarihinde bir ilke imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muaz Erdem Madran'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk atıcılık tarihinde bir ilke imza attık. Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda, mücadele ettiği PT3 disiplininde altın madalya kazanarak Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Muaz Erdem Madran'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran 16 yaşındaki genç milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Muaz Erdem Madran'ın başarılarının devamını diliyorum."???????

