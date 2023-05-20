Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Menemen'de Çilek Festivali'ne Katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde 13'üncü Emiralem Çilek Festivali'ne katıldı.

Menemen'de bu yıl 20-21 Mayıs tarihlerinde 13'üncü Emiralem Çilek Festivali düzenlendi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve 14 Mayıs seçimlerinde İzmir Milletvekili adayı olan Eyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ve vatandaşların katıldığı törende Menemen Belediyesi'nin Emiralem'e kazandırdığı, düğün salonu, gençlik merkezi ve oyun parkının açılışı gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ve açılışların ardından tören alanında Menemenlilere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada; Menemen'in bu festivale gençlik haftasında ev sahipliği yaptığını hatırlatarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirtti ve 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in yaktığı istiklal meşalesinin ilelebet payidar kalacağını dile getirdi. İzmir'in 21 yılda pek çok hizmetle tanıştığını belirten Kasapoğlu, "Yeni hizmetlere yürüyoruz. Gençlik ve spor alanında işler yaptık. Tam 20 saha yaptık. Havuzlarımızı kullanıma sunduk. Tüm hizmetlerimizin Menemen halkı için, İzmir için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin hizmetkarı olarak İzmir'imize Menemenimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sizler 14 Mayıs'ta milli iradenin, demokrasinin, mesajını verdiniz. 28 Mayıs'ta sayın cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde destekleyerek 14 Mayıs'ın çok üstünde bir rakamla yeni bir destanı yazmaya devam edeceğiz. Aynı yolu en güçlü şekilde omuz omuza yürüyeceğiz. Bu festivalimiz için belediyemizi emek verenleri gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Çocuk atölyelerinin yanı sıra, 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilen festival kapsamında üreticiler iki gün boyunca çilek satışı yapacak. Festival programı kapsamında Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri, festivalin ilk günü düzenlenen söyleşide sevenleri ile buluştu. Hemen ardından ise şarkıcı Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin ikinci günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, sahne alacak.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023