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Gençlik ve Spor Bakanı, Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda Çöp Topladı

Gençlik ve Spor Bakanı, Dünya Temizlik Günü'nde Aydos Ormanı'nda Çöp Topladı
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Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Temizlik Günü etkinliğinde gençlerle birlikte İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda çevre temizliği yaptı. Bak, gençlere çevre bilinci aşılamanın önemine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte gençlerle birlikte ormanda çöp toplayan Bakan Bak, "Gönüllülerle birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Doğada çözülmesi mümkün olmayan çöpleri gençlerimizle beraber topladık." dedi.

Osman Aşkın Bak, "Gençlere doğa bilincini aktarmak için canlı bir örnek oldu. Gençlerimize gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi çevre, temiz bir çevre ve çevre bilinci. Çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İklim değişikliği ve çevrenin önemine vurgu yaparak doğayı kirletenleri uyaran Bak, doğaya bırakılan cam ve plastik şişelerin neden olduğu orman yangınlarına dikkati çekti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise "Daha yeşil bir dünya için sularımızın berrak akması için bu güzel atmosferin devam etmesi için gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için güzel bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel

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