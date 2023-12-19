Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Yurtlarımızda Kalan Öğrencilerimiz Beslenme Hizmetinden Ücretsiz Olarak Yararlanıyorlar, Bu Hizmet Yemek Yapım...

TBMM Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın bütçesine ilişkin konuştuğu sırada AKP sıralarından alkışlar dinmedi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bütçenin bu zamana kadar en çok alkışlanan Bakanı'nın Bak olduğunu belirterek, "Bir şeye daha şahitlik yaptık, tek nefes tam 35 dakika konuştu” dedi. Bakan Bak, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz beslenme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Öğrencilerimize sunulan bu hizmet; malzemenin temininden kabulüne, yemek yapım aşamasından sunumuna kadar gıda mühendisi veya diyetisyen kontrolünde gerçekleşiyor. Yemeklerden düzenli olarak numuneler alındığı, incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisini de buradan paylaşmak isterim" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın bütçesine ilişkin konuştuğu sırada AKP sıralarından alkışlar dinmedi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bütçenin bu zamana kadar en çok alkışlanan Bakanı'nın Bak olduğunu belirterek, "Bir şeye daha şahitlik yaptık, tek nefes tam 35 dakika konuştu" dedi. Bakan Bak, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz beslenme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Öğrencilerimize sunulan bu hizmet; malzemenin temininden kabulüne, yemek yapım aşamasından sunumuna kadar gıda mühendisi veya diyetisyen kontrolünde gerçekleşiyor. Yemeklerden düzenli olarak numuneler alındığı, incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisini de buradan paylaşmak isterim" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuştu. Bakan Bak'ın konuşması sırasında muhalefet sıralarından tepkiler gelirken AKP miletvekilleri de Bakan'ın konuşmalarını alkışladı.

"TEK NEFES TAM 35 DAKİKA KONUŞTU"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, bütçenin bu zamana kadar en çok alkışlanan Bakanı'nın Bak olduğunu belirterek, "Bir şeye daha şahitlik yaptık, tek nefes tam 35 dakika konuştu" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize müjdesini verdikleri; teknolojik cihaz ve internet desteği de yine Bakanlığımız tarafından gençlerimize sağlanacaktır. Bu kapsamda yükseköğrenimdeki gençlerimize yönelik bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayan hizmetimizi başlattık. Aynı zamanda gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB olmak üzere toplamda 120 GB ücretsiz internet desteği vereceğiz.

Bakanlığımızca geliştirilen Seyahatsever projesi kapsamında gençlerimiz yaz tatillerinde ülkemizin herhangi bir şehrine gidip belirlenen yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 300 binden fazla gencimiz, yurtlarımızda ücretsiz konaklamıştır. Bununla beraber başta gençlerimizle buluştuğumuz her noktada gençlerimize ve gençlik çalışanlarımıza, bağımlılıkla mücadele konulu farkındalık eğitimleri, seminerler ve kamplar da düzenliyoruz.

"81 İLDE 400 PSİKOLOG ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gençlerin bulundukları her yerden danışmanlık hizmeti alabileceği Psikososyal Danışmanlık Platformu çalışmaları tamamlanmış, sistem test aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda 81 ilde 400 psikolog alımı gerçekleştirdik. Psikologlarımız geçtiğimiz haftalarda aldıkları eğitimin ardından görevlerine başladılar. Böylelikle sayısı 659'a ulaşan psikososyal destek ekibimizle gençlerimize ruh sağlığı hizmetini daha ulaşılabilir hale getirme gayreti içerisindeyiz.

Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olan Bakanlığımız yükseköğrenim hayatları boyunca da bütün imkanlarıyla gençlerinin yanındadır… Vazifemiz, bu ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi yarınlara hazırlarken onların yolunu açmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve gelişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlayacak modernizasyonu sağlamaktır.

"2004 YILINDA 1 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ"

Bu amaçla; gençlerimizin tahsil hayatını sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçirebilmesi için 81 il 266 ilçede, 956 bin 580 kapasiteli 840 öğrenci yurdumuzla gençlerimizin hizmetindeyiz. 2023 yılında Türkiye genelinde toplam 62 bin 506 yatak kapasiteli 60 adet yurt hizmete alındı. 2024 yılında ise Türkiye genelinde 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurdumuzun yapım, ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir. Böylelikle inşallah 2024 sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşmış olacağız. Amacımız elbette nicelikle beraber niteliği de artırmak, kaliteyi korumak.

Bakanlığımıza 2023 yılında yurt yapımları için 3 milyar 373 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte toplam yatırım bütçesi 5 milyar 362 milyon 714 bin 248TL'ye ulaşmıştır. 36 ülkenin nüfusundan daha büyük kapasiteye sahip bir yurt sistemi yönetiyoruz.

"ÖĞRENCİLERİMİZ YURTLARDA BESLENME HİZMETİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANIYOR"

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz beslenme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Öğrencilerimize sunulan bu hizmet; malzemenin temininden kabulüne, yemek yapım aşamasından sunumuna kadar gıda mühendisi veya diyetisyen kontrolünde gerçekleşiyor. Yemeklerden düzenli olarak numuneler alındığı, incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisini de buradan paylaşmak isterim. Gerekli görülen durumlarda da işletmelere sözleşme feshine varan yaptırımlar uygulanıyor.

"2024 YILINI HAREKET YILI İLAN EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor ayrı ayrı çalışma ve uzmanlık alanlarına sahip olmakla birlikte özünde elbette bir birliğe sahiptir. Öncelikle son 22 yılda Türk Sporumuzun gelişimi katlanarak devam ediyor. Rekabetten öte, birleştirici ve hayatları değiştirici etkisiyle spor, profesyonel yaşamın dışında esasında her birimiz için hayati öneme sahip. Küçük yaşlardan, ileri yaşlarımıza, yaşlılığımıza kadar zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlığımız için hareketlilik ve sporun gereğini biliyoruz. 2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan ediyoruz.

Bu projelerimizden en büyüğü, 45 bin seyirci kapasiteli, spor salonları ve sosyal alanlarıyla yaşayan bir tesis olarak tasarlanan Ankara Stadyumu'nun yapımı hızla devam etmektedir. Tesisimizin görsellerini sizlerle de paylaşmak isterim. Bittiğinde bütüncül bir yaşam merkezi olacak bu spor kompleksi Başkentimize çok yakışacak. Burada da Türk sporuna nice yıldızlar kazandıracağız. Bir diğer önemli ve büyük projemiz olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi yapımında da sona gelindi. Orası da bütüncül bir spor alanı olarak tasarlandı.

"CUDİDE ROKET SESİ DEĞİL, RAKET SESİ VAR"

Onun da görselini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sporcularımız bu yıl katıldıkları uluslararası müsabakalarda altın 2 bin 453, gümüş 2 bicn 600, bronz 2 bin 365 olmak üzere 7 bin 418 madalya kazandılar. Türkiye'nin sadece metropollerine değil; Anadolu'nun kalbine, Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun, Ege'nin dağlarına, Akdeniz'in yaylalarına varıncaya kadar spor tesisi inşa ettik. Cudi'de roket değil raket sesi var. Hakkari'nin Zap Suyu'nda rafting turnuvası var."