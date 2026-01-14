Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen planlı ve veriye dayalı çalışmaların sahada olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Bak, sporun çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, okullarda spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik bakanlıklar arası iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Toplantıda Edirne'de yürütülen çalışmalara da değinen Bak, bu uygulamaların örnek nitelikte olduğunu vurgulayarak, Edirne Valisi Yunus Sezer ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.