Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Yalova'da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yalova gençliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Spora olan ilgi ve alaka çok kıymetli. Gençlikle ilgili yatırımlar çok kıymetli" dedi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, kentte ilk olarak Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti. Eminoğlu, burada Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve başkan yardımcıları tarafından çiçek ve hediyelerle karşılandı. Tutuk'un makamında Yalova'nın ihtiyacı olan spor yatırımları hakkında istişarelerde bulunan Eminoğlu, ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçti. Burada İl Başkanı Umut Güçlü, Eminoğlu'na çiçek takdim etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Eminoğlu, Yalova'da yaz spor okulu ve Seyahat Sever Projesi çerçevesinde KYK yurtlarındaki öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi.

Yalova'daki gençlik, spor yatırımları, gençliğe yapılan çalışmalar kıymetli olduğunu anlatan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettikleri gibi Türkiye Yüzyılı, gençliğin ve sporun yüzyılı olacak. Bu çerçevede 81 ilimizdeki bütün gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yalova'nın da hem İstanbul ve hem de Ankara'ya yakın olması nedeniyle buradaki geçmişe dayalı hukukumuza da dayalı olarak ilimiz çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İlimizin ihtiyacı olan belli başlı yatırımlara yönelik gerekli bilgileri de aldık. Bunların devamı çok çok kıymetli. Yalova gençliğinin ve artan genç nüfusun gelişimini takip ediyoruz. Bu noktadaki semt sahaları, havuzlar, spor salonları, birçok nokta var. Bunların yakın takipçisi olacağız. Yalova'yı seviyoruz. Yalova gençliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Spora olan ilgi ve alaka çok kıymetli. Gençlikle ilgili yatırımlar çok kıymetli. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim Yalova'nın ve Yalova gençliğinin yanında olmayı sürdüreceğiz."

İl Başkanı Umut Güçlü ise Türkiye'nin yeniden büyüme, gelişme hamlesinde en önemli önceliklerinden birinin gençler olduğunu ifade etti. Gerek eğitimde gerek sosyal hayatlarında ve gerekse sportif faaliyetlerinde daha büyük adımlar atacağını belirten Güçlü, "Allah nasip ederse önümüzdeki dönemlerde de yerel seçim var. Bu seçimde Yalova'ya yapılacak spor yatırımları ile ilgili de bakan yardımcımızla istişarelerde bulunup taleplerimizi kendisine ileteceğiz" dedi.

Ziyaretlerde AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol da hazır bulundu. - YALOVA