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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kilis'te temaslarda bulundu

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Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te Vali Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle görüştü ve Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek atölyeleri gezdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ne geçti.

Merkezde atölyeleri gezen Eminoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'tan bilgi aldı ve gençlerle buluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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