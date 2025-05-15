Gençlik Haftası Bisiklet Turu ve Bilim Fuarı Karapınar'da Yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Spor İçin Pedalları Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Anıt Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu, sporun bireylerin yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karapınar'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Karapınar Mustafa Şener Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin farklı branşlarda hazırladıkları projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, programda, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilim fuarlarının, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve sunum becerilerini geliştiren önemli organizasyonlar olduğunu belirten Sonkaya, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.