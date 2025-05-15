Gençlik Haftası Bisiklet Turu ve Bilim Fuarı Karapınar'da Yapıldı

Gençlik Haftası Bisiklet Turu ve Bilim Fuarı Karapınar'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu ile sağlıklı yaşam ve sporun önemi vurgulandı. Ayrıca, Mustafa Şener Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılarak öğrencilerin projeleri sergilendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Spor İçin Pedalları Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Anıt Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu, sporun bireylerin yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karapınar'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Karapınar Mustafa Şener Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin farklı branşlarda hazırladıkları projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, programda, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilim fuarlarının, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve sunum becerilerini geliştiren önemli organizasyonlar olduğunu belirten Sonkaya, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülkeye masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.