Haberler

Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği Çalıştayı Düzenledi

Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği Çalıştayı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği işbirliğinde, gençlik çalışmalarını ele almak ve sivil toplumun gençlerle ilişkisini yeniden değerlendirmek amacıyla bir çalıştay düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerin karşılaştığı zorluklar ve bağımlılıkla mücadele konularına değindi.

Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği işbirliğinde, gençlik çalışmalarında güncel ihtiyaçların ve eğilimlerin ele alınması ile sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişki biçimlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek" çalıştayı düzenlendi.

Yeşilay'ın İstanbul Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, gençlere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çalıştay kapsamında gençlerle ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda güzel sonuçların ortaya çıkacağını belirterek, Bakanlığın da bu kapsamda çalışmaları olduğunu söyledi.

Son dönemde gençlerin karşılaştığı bazı durumlar olduğunu belirten Eminoğlu, "Özellikle son dönemde Türkiye'de ve bütün dünyada kasıtlı bir şekilde devam eden cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme gibi akımlarla alakalı da sivil toplum kuruluşlarımızın, tabiri caizse uyanık olması gerekiyor. Gençlerimizle alakalı sosyal, dijital medyadan bahsediyoruz. Z kuşağı deniliyor ama sahaya çıktığımız zaman, sahada bilinçli şuurlu bir gençlik var." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, hep birlikte canla başla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bugünkü oturumların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak sanatta, sporda, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde bütün alanlarda Türk gençliğini, Türkiye'deki okuyan bütün gençlerimizi daha iyi seviyeye çıkarmak, daha karakterli, kimlikli bir nesil oluşturmak için hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.

"Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü çocukların hiçbir yere ait hissetmemesi"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bir şeyi düzeltmek, toparlamak, toplumu dönüştürmek isteniyorsa bu noktada en önemli çalışmaların gençlikte yapılanlar olduğunu belirterek, "Toplumu dönüştürecek olan hiç şüphesiz gençlerdir. O yüzden gençlikle alakalı yapılan çalışmalar sadece bugüne değil, dünü toparlamak, yarını kurmak anlamında çok kıymetli." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in hayatına baktığında, ilk Müslümanların 10-30 yaş arası gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu anlatan Dinç, şunları dile getirdi:

"Büyük bir devrim yapıyorsunuz. Yanınızda çocuklar, gençler. Bu büyük bir zayıflık gibi görülebilir ama Hz. Muhammed için esasında bu büyük bir güç olmuş. Dolayısıyla gençlerle çalışmak, çalıştırmak, gençlerden almak doğru tutulduğunda büyük bir güç olabilir. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük devrime vesile olabilir ama meseleyi nasıl tuttuğunuz çok önemli."

Dinç, Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirterek, "Bağımlılıkla alakalı yapılan araştırmalar bize çok açık, net şunu gösteriyor. Bağımlılıkta koruyucu faktörlerin en başında çocukların, gençlerin bir kuruma, bir kişiye, bir gruba aidiyet hissetmesi geliyor. Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü de çocukların hiçbir yere ait hissetmemesi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar ise gençlik çalışmalarının geleceğini konuşmanın, yön vermenin ve istikamet belirlemenin önemini vurgulayarak, derneğin hedeflerini anlattı.

Uyar, "Gençlik çalışmalarını yeni dönemde nasıl daha doğru zemine oturarak, nasıl gençlerle doğru bir iletişim kurarak güzelleştirebiliriz? Bu çalışmaları mümbit bir hale getirebiliriz, konusunda bir rapor ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.