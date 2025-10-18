Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek: Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği Çalıştayı Düzenledi

Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği işbirliğinde, gençlik çalışmalarında güncel ihtiyaçların ve eğilimlerin ele alınması ile sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişki biçimlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek" çalıştayı düzenlendi.

Yeşilay'ın İstanbul Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, gençlere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çalıştay kapsamında gençlerle ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda güzel sonuçların ortaya çıkacağını belirterek, Bakanlığın da bu kapsamda çalışmaları olduğunu söyledi.

Son dönemde gençlerin karşılaştığı bazı durumlar olduğunu belirten Eminoğlu, "Özellikle son dönemde Türkiye'de ve bütün dünyada kasıtlı bir şekilde devam eden cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme gibi akımlarla alakalı da sivil toplum kuruluşlarımızın, tabiri caizse uyanık olması gerekiyor. Gençlerimizle alakalı sosyal, dijital medyadan bahsediyoruz. Z kuşağı deniliyor ama sahaya çıktığımız zaman, sahada bilinçli şuurlu bir gençlik var." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, hep birlikte canla başla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bugünkü oturumların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak sanatta, sporda, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde bütün alanlarda Türk gençliğini, Türkiye'deki okuyan bütün gençlerimizi daha iyi seviyeye çıkarmak, daha karakterli, kimlikli bir nesil oluşturmak için hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.

"Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü çocukların hiçbir yere ait hissetmemesi"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bir şeyi düzeltmek, toparlamak, toplumu dönüştürmek isteniyorsa bu noktada en önemli çalışmaların gençlikte yapılanlar olduğunu belirterek, "Toplumu dönüştürecek olan hiç şüphesiz gençlerdir. O yüzden gençlikle alakalı yapılan çalışmalar sadece bugüne değil, dünü toparlamak, yarını kurmak anlamında çok kıymetli." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in hayatına baktığında, ilk Müslümanların 10-30 yaş arası gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu anlatan Dinç, şunları dile getirdi:

"Büyük bir devrim yapıyorsunuz. Yanınızda çocuklar, gençler. Bu büyük bir zayıflık gibi görülebilir ama Hz. Muhammed için esasında bu büyük bir güç olmuş. Dolayısıyla gençlerle çalışmak, çalıştırmak, gençlerden almak doğru tutulduğunda büyük bir güç olabilir. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük devrime vesile olabilir ama meseleyi nasıl tuttuğunuz çok önemli."

Dinç, Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirterek, "Bağımlılıkla alakalı yapılan araştırmalar bize çok açık, net şunu gösteriyor. Bağımlılıkta koruyucu faktörlerin en başında çocukların, gençlerin bir kuruma, bir kişiye, bir gruba aidiyet hissetmesi geliyor. Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü de çocukların hiçbir yere ait hissetmemesi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar ise gençlik çalışmalarının geleceğini konuşmanın, yön vermenin ve istikamet belirlemenin önemini vurgulayarak, derneğin hedeflerini anlattı.

Uyar, "Gençlik çalışmalarını yeni dönemde nasıl daha doğru zemine oturarak, nasıl gençlerle doğru bir iletişim kurarak güzelleştirebiliriz? Bu çalışmaları mümbit bir hale getirebiliriz, konusunda bir rapor ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.