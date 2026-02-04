Haberler

TÜRGEV "Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi" düzenleyecek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, 'Genç Akıl, Ortak Gelecek' temasıyla 13-14 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongrede genç araştırmacılar, güncel toplumsal konuları ele alacak.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla 13 ve 14 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, genç araştırmacıların disiplinlerarası akademik çalışmalarını paylaşma imkanı bulacağı kongrede, göç, İslam iktisadı ve finans, sosyal medya, akran zorbalığı gibi güncel ve toplumsal başlıklar ele alınacak.

Farklı üniversitelerden öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla 8 oturumda gerçekleştirilecek kongrenin açılış konuşmasını, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz yapacak.

Kongre, gençlerin akademik üretimlerini paylaşabilecekleri ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunabilecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
