Gelibolu'da Semt Pazarı İçin 17 Dönümlük Alan Ayrıldı

Gelibolu'da, Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir alanın belediyeye devriyle 17 dönümlük alanda semt pazarı kurulacak. Proje, belediye meclisinin olağanüstü toplantısında açıklandı.

Gelibolu'da 17 dönümlük alana semt pazarı kurulacak. Proje, belediye meclisinin ağustos ayı olağanüstü toplantısında açıklandı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, alanın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğunu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in girişimleriyle ücretsiz olarak belediyeye devredildiğini söyledi.

Soyuak, sürecin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını belirterek, "Askeriyeden böyle bir alanın ücretsiz alınması imkansız gibi görünüyordu. Gelibolu için önemli bir kazanım oldu." dedi.

Toplantıda ayrıca belediye meclisindeki AK Parti ve CHP gruplarının iş birliği vurgulandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
