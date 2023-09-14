Gelibolu'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni eğitim öğretime başlayan öğrencilere polis ekiplerince yaya geçiş ve trafik kuralları eğitimi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni eğitim öğretime başlayan öğrencilere polis ekiplerince yaya geçiş ve trafik kuralları eğitimi verildi.
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, öğrencilere okul geçitlerini kullanmayı ve trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.
İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Cumhur Kapusuz'da öğrencilere verilen trafik eğitimine eşlik etti.
Kaynak: AA / Güncel