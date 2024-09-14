Gelibolu'da Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dişi kuzu ve oğlaklara Brusella aşısı uygularken, tüm küçükbaş hayvanlara küpeleme yapıyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve bağlı köylerde, küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.
İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığı ve refahı için küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 3 aylık ve üstü dişi kuzu ile oğlaklara Brusella aşısını uygularken, küçükbaş hayvanların tamamına küpeleme yapıyor.