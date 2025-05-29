Gelibolu'da İlk Arpa Hasadı Yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2025 sezonunun ilk arpa hasadı Evreşe beldesinde gerçekleştirildi. Çiftçi Süleyman Çolak, havaların kurak geçmesine rağmen hasadın hayırlı olmasını umuyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde 2025 sezonunun ilk arpa hasadı yapıldı.
Evreşe'de çiftçilik yapan Süleyman Çolak'a ait 10 dönümlük tarlada sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.
Süleyman Çolak, aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştirdiğini belirterek, "Hasadımız bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Kurak giden havalarda istediğimiz mahsulü alamadık. Bir kısmını hayvanlarımız için ayıracağım. Kalanını da satacağım. İnşallah bölgemizde arpa fiyatları da istediğimiz gibi olur." dedi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel