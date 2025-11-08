Gelibolu'da Amatör Balıkçı 5 Kilogramlık Kofana Yakaladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki Haydar Atay, 5 kilogramlık kofana yakaladı.

Marmara Denizi açıklarında oltasını denize bırakan Atay, oltasının beklenmedik şekilde ağırlaştığını fark etti.

Atay, güçlükle çektiği oltasının ucunda kofana olduğu gördü.

Haydar Atay, yaptığı açıklamada, kofananın denizlerin en güçlü balıklarından biri olduğunu belirterek, yakaladığı 5 kilogramlık kofanayı balıkçılara verdiğini kaydetti.