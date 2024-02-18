"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da gerçekleştirilen 6. Etno spor Forumu'na katılan Kırgızistan, Gana ve Namibya Spor Bakanları, ülkelerindeki geleneksel sporları değerlendirdi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, AA muhabirine, Etno spor Forumu'nda, her yıl yeni katılımcıların yer almasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Her milletin, toplumun ve kültürün kendine has geleneksel oyunları olduğunu, bunları bir araya getirince çok büyük bir değerin ortaya çıktığını ifade eden Bakan Maksutov, " Kırgızistan, halk oyunlarının canlı olarak yaşatıldığı bir bölge. Göçebe Oyunları üç kere Kırgızistan'da düzenlendi. Bu da canlı olmasından kaynaklanan bir durum. Herkes geleneksel oyunları sever, sayar. Geleneksel oyunları sadece sevmekle kalmayıp Manas Kırgız-Türk Üniversitesi ve Kırgız Kültür ve Spor Akademisinde oyunlar üzerine bilimsel çalışmalar yapılıyor. Şu anda 6. Dünya Etno spor Forumu'na katılan yeni ülkelere baktığımızda bizim çok önde olduğumuzu fark ediyoruz." dedi.

Maksutov, bundan 10 yıl sonra geleneksel oyunların olimpiyat oyunlarından daha önde olacağını belirterek, "Geleneksel oyunlar böyle bir potansiyele sahip çünkü etnik sporlar geleneğin kendisi, kültür, örf ve adet olduğu için daha geniş noktalara, daha geniş ülkelere ulaşılabilecek gücü var." diye konuştu.

Küreselleşen dünyada, internet ve teknoloji döneminde Etnosporların da bu imkanlardan yararlanacağını vurgulayan Maksutov, geleneksel oyunların dijital dünyada yer almasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"Afrika olarak Türkiye'den öğrendiklerimizi uygulamaya gayret edeceğiz"

Gana Gençlik ve Spor Bakanı Mustapha Ussif de gelecek ay düzenlenecek Afrika Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı.

Geleneksel spor festivalinin değerleri ve kültürleri yansıtması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ussif, şöyle konuştu:

"Türkiye'den bu foruma katılma daveti aldığımızda hemen kabul ettik. Çünkü etnospor spor oyunlarının nasıl organize edildiğini öğrenmek istiyoruz. Afrika'da bir etnospor federasyonu kurmak için çalışmak istiyoruz. Böylesi bir etnospor federasyonunun Türkiye'nin de yardımıyla kuracağımızı, böyle bir federasyonun Afrika'da ve özellikle Gana'da milli birlik beraberliğimize, barışımıza hizmet edeceğini düşünüyorum. Türkiye geleneksel sporların geliştirilmesinde gerçekten bir şampiyon. Biz de Afrika olarak Türkiye'den öğrendiklerimizi uygulamaya gayret edeceğiz. Afrika'da bunu başarmak istiyoruz."

Namibya Cumhuriyeti Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero ise 6. Etnospor Forumu'nun çok güzel ve faydalı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Foruma ilk kez katıldıklarını ve güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Tjongarero, "Namibya'da geleneksel sporlar çok organize değil. Burada bu oyunların bir organizasyon altına toplanabildiğini görebiliyoruz. Böylece geleceğe daha da güvenle aktarılabilecekler." dedi.