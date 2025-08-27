Geleneksel Oyunlar Tırı Siirt'te Çocukları Buluşturdu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Siirt'te çocuklarla bir araya getirildi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynadı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, alanda kurulan parkurda halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Mayısta yola çıkan tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Bugün de Siirt'teyiz. Gayemiz geleneksel çocuk oyunlarımızı hem yaşatıp hem de çocuklara aktarmaktır. Bir tır dolusu mutlulukla yola çıktık şu ana kadar 72 bin 400 çocuğa ulaştık hemen hemen. Yarın inşallah Batman'da olacağız. Çocuklar alanda doyasıya eğleniyor."

Çocuklardan Hüseyin Çelepkolu da ailesiyle birlikte geldiği alanda oyun oynayarak eğlendiğini belirterek, "Geleneksel oyunlar oynadık, eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Yusuf Atkan da arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadığını kaydetti.