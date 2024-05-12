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Geleneksel Demircilik Mesleği Kütahya'da Yaşatılıyor

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Kütahya'da mesleğini yaşatma mücadelesi veren demirci ustası Gürsel Karaaslan, geleneksel yöntemle odun ateşinde kıvama getirdiği demiri döverek şekillendirip tarım aletleri imal ediyor. Karaaslan, yıllardır bu mesleği sürdürerek çocuklarını üniversitede okuttuğunu belirtti.

Kütahya'da mesleğini yaşatma mücadelesi veren demirci ustası Gürsel Karaaslan, geleneksel yöntemle odun ateşinde kıvama getirdiği demiri döverek şekillendirip tarım aletleri imal ediyor.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden Maruf Mahallesi Sırlı Bayırı mevkisindeki atölyesinde ata mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Karaaslan, çekiç ve şahmerdan (çok ağır bir çeşit tokmak) ile demiri döverek kazma, balta, tara, çapa gibi tarım aletlerine dönüştürüyor.

Karaaslan, AA muhabirine, sıcak demir ustalığının dikkat ve sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Yıllardır bu mesleğin içinde olduğunu belirten Karaaslan, "Babam ve amcamdan öğrendiğim bu mesleği 7 yaşından beri yapıyorum. Bu meslekte dürüst çalışan kazanır. Ben mesleğim sayesinde 4 çocuğumu üniversitede okuttum." dedi.

Karaaslan, demirciliği öğrenmek için kimsenin ilgi göstermediği, bunu sürdürecek çırak bulamamasına üzüldüğünü dile getirdi.

Çoğunlukla köylerden gelen vatandaşların siparişlerini hazırladığını anlatan Karaaslan, "Genellikle köylülerin kullandığı kazma, balta, tara, çapa gibi malzemeleri imal ediyorum. Dövülen demirle yapılan malzeme daha kaliteli oluyor, daha çok dayanıyor, uzun ömürlü ve kullanışlı oluyor. Kütahya'daki tüm köylüler benim dükkanımı bilir." diye konuştu.

"Günümüzde bu mesleği öğrenenler aslında çok güzel para kazanabilir"

Gürsel Karaaslan, geçmişte Kütahya'da yaklaşık 20 demir ustasının bulunduğunu, bazılarının vefat ettiğini, kimilerinin ise mesleği bıraktığını aktardı.

Demiri hem çekiçle hem de şahmerdanla döverek şekillendirdiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Demiri elime aldığımda kalitesini anlıyorum. Bu makine benim üçüncü makinem. Bu makine uzun yıllar Makine ve Kimya Endüstrisinde kullanıldıktan sonra Ankara OSTİM'deki bir hurdacıya satılmış. Ben de oradan alıp dükkanıma getirdim. Bu makine işimizi çok kolaylaştırıyor. Yaklaşık 30 yıldan beri de bu şahmerdanı kullanıyorum."

Karaaslan, yurt içi ve dışında çevrilen bazı dönem filmlerinde, dizilerinde kullanılan malzemeleri üreten demircilerin iyi paralar kazandığını belirtti.

İzmir'de bir meslektaşının Tapınak Şövalyelerinin zırhlarını yaparak yurt dışına gönderdiğini ifade eden Karaaslan, "Bir işten 3-4 bin dolar kazanıyor. Günümüzde bu mesleği öğrenenler aslında çok güzel para kazanabilir. Yaptıkları işleri internet ortamından hem yurt içine hem de yurt dışına satan demirci arkadaşlarımız var. Sadece yurt dışına çalışan arkadaşlarımız bulunuyor." dedi.

Karaaslan, sağlığı el verdikçe son nefesine kadar demirciliği sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Eren Demir Demircili Kütahya Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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