Haberler

Ahmet Davutoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama'yı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile Türkiye-Endonezya ilişkileri ve küresel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler, ekonomi, güvenlik ve siyasi başlıklar ele alındı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Davutoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Büyükelçi Purnama ve heyetini ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada, toplantıda iki ülke ilişkileri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmeye, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Gözel ve Mustafa Çakmakçı'nın da katıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

