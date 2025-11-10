Haberler

Gelecek Partisi: Türkiye'de Kiralar Asgari Ücreti Geçti

Güncelleme:
Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin 11 ilinde ev kiralarının asgari ücreti geçtiğini belirterek, bunun derin bir yoksulluğun göstergesi olduğunu vurguladı. Barınmanın bir insan hakkı olmaktan çıkıp sınıfsal bir ayrıcalığa dönüştüğüne dikkat çekti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, " Türkiye'nin 11 ilinde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda. Bir aylık emeğini kira uğruna tüketen bir insan, ne çocuklarına ve ailesine bakabilir ne geleceğini planlayabilir. Bugün barınma, bir insan hakkı olmaktan çıkıp sınıfsal bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Aksaray ve Kilis dışında neredeyse hiçbir şehirde asgari ücretli, maaşının yarısından azına kirada oturamıyor." dedi.

Asgari ücretin, ev kiralarına yetmediğine ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz. Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür" dedi.

Özdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

