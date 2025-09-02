Gediz Nehri Kuruma Noktasına Geldi

1) GEDİZ NEHRİ KURUMAYA YÜZ TUTTU

KÜTAHYA'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı, Türkiye'deki göl, nehir ve barajların su seviyelerinde azalmaya neden oluyor. Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen nehir ve göller, kurumaya yüz tutuyor. Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde bazı bölgeler kurudu. Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri'nin Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi. Kuraklık nedeniyle suların çekildiğini belirten Yalvaç, "Demirköprü Barajı, Kütahya'nın Murat Dağı'ndan gelen kar ve yağmurla doluyordu. 2024 yılında 1 Eylül'de barajın doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün itibarıyla eksi 10,58. Geçen sene Demirköprü Barajı'na 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi. Yarı yarıya düştü" dedi.

'KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİ KURULMASI GEREKİYOR'

Çiftçilerin tarlalarını sulayamadığını ifade eden Cem Yalvaç, "Yılda 3-4 defa pamuk, mısır, domatesi, meyve ve sebzemizi sulamamız gerekir ki doğru, yenilebilir ürünler yetiştirelim. Sulama bir defaya düşünce ürünlerimizde hem maddi hem manevi yönden çok sorun yaşıyoruz. Kapalı devre sulama sistemi kurulması gerekiyor. Akan suyun milyonda bir metreküpüyle tarlamızı rahat sulayabiliriz. Tarlamızın başında vanamız olacak. Zamanı geldiğinde açacağız, kapatacağız" diye konuştu.

'TARLAMIZI SULAYAMIYORUZ'

Yalvaç, "Dinamolarımız, pompalarımızla sulamada da çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü su çekildi. Çekildiği için pompa çok aşağıya inince su alamıyor. Devlet Su İşleri hemen hemen her mahallede su pompası çakmamıza müsaade etmiyor. Tarlamızı sulayamıyoruz. Bu konuda 2015'te tarım paydaşı olan birçok kurum bir dosya hazırladı. Demirköprü Barajı'ndan Menemen'e kadar kapalı sulama sisteminin olmasıyla ilgili hazırlık yapıldı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.