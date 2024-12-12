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Gebze'deki Kablo Fabrikasında Patlama ve Yangın

Gebze'deki Kablo Fabrikasında Patlama ve Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı, ancak olay fabrikada hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde bakır kablo üreten fabrikanın eritme kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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