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Gebze'de Gençlik Satranç Turnuvası Sona Erdi

Gebze'de Gençlik Satranç Turnuvası Sona Erdi
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Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli Temsilciliği ve Gebze Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Satranç Turnuvası, 5 kategoride 355 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan ilçe protokolü, gençlerin satranç sporuna olan ilgisini desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Gebze'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli Temsilciliği ile Gebze Ticaret Odası ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" sona erdi.

Toplam 5 ayrı kategoride 355 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye giren sporcuların ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, oda üyelerinin ticari faaliyetlerine faydalı olmanın yanı sıra gençlere de faydalı olabilmenin önemine değindi.

Turnuva finaline, Gebze Belediye Meclis Üyesi Hasan Soba, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcuların aileleri katıldı.

Karamürsel Kaymakamı İnan kırsal mahalle gezilerine devam ediyor

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve beraberindeki heyet, kırsal mahalleleri gezerek sorunları dinliyor.

Kaymakam İnan ziyaretlerine, Yalakdere, Kızderbent, Akpınar, Safiye, Senaiye, Semetler, İnebeyli ve Suludere mahallerinin ardından önceki gün Kadriye Mahallesiyle devam etti.

Kadriye mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek fikir, talep ve sorunlarını dinleyen İnan, yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnan, kaymakamlığın kapılarının vatandaşlara açık olduğunu, her türlü sorun ve şikayetlerini kendisine iletmelerini istedi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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