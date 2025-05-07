Gebze'de Fabrikada Yangın: Talaş Silosunda Hasar Oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren ahşap kapı ve mobilya ürünleri üreten fabrikanın talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, talaş silosunda hasar meydana geldi.