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Gebze'de Elektrikli Ev Aletleri Deposunda Yangın

Gebze'de Elektrikli Ev Aletleri Deposunda Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu depo ve tamirhane kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mollafenari Mahallesi'ndeki elektrikli ev aletleri deposu ve içerisindeki tamirhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında depo ve tamirhane kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangın alanında soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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