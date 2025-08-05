Gebze'de 5 Milyon TL Değerinde Elektronik Sigara Operasyonu

Gebze'de 5 Milyon TL Değerinde Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de dün kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 aracı durdurup arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirilirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor

Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.