Gazze'deki Kanser Hastaları Tedaviye Erişimde Zorluk Çekiyor

Gazze'deki Kanser Hastaları Tedaviye Erişimde Zorluk Çekiyor
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Gazze Şeridi'nde 11.000 kanser hastası, İsrail saldırıları nedeniyle gerekli tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor. 5.000 hasta acil yurtdışı sevkine ihtiyaç duyuyor.

GAZZE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki 11.000 kanser hastasının, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle gerekli tedavi ve uygun sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı bildirildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından perşembe günü yapılan açıklamada yaklaşık 5.000 kanser hastasının, teşhis, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri için acilen yurtdışına sevk edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada Gazze'de erken teşhis ve izlemeye yönelik tıbbi ekipman eksikliğinin hastaların durumunu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

"Kanser ilaçlarının yüzde 64'ünün tükendiği" kaydedilirken, kanser hastalarının "felaket boyutundaki sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik koşullara mahkum bırakıldığı" vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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