Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Hristiyanlar, İsrail'in 2 yıl sürdürdüğü şiddetli saldırılarıyla büyük yıkıma yol açtığı Gazze'de Noel ayini düzenledi.

İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkımın ortasında Hristiyanlar geleceğin daha iyi olması ümidiyle Gazze kentinin doğusundaki Katolik Kutsal Aile Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

Ayin öncesinde katılımcılar kilisedeki küçük Noel ağacını süsleyerek bombardıman sesleri olmadan bayram coşkusu yaşamaya çalıştı.

Çeşitli ilahilerin okunduğu, mumların yakıldığı ayinde Hristiyan Filistinliler, yıkıma rağmen dini vecibelerini yerine getirdi.

Ayine katılan Edward Sabbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanların yaşadığı ağır acılara rağmen, bu yılki bayram atmosferi savaş dönemindekine kıyasla daha iyi." dedi.

Kiliseyi, Noel ağacını ve Hazreti İsa'nın doğumunu sembolize eden figürleri süslediklerini anlatan Sabbağ, İsrail saldırılarının durmasının ardından "tam olarak hissedilmese de" bir sevincin duyulduğunu belirterek, barışın hakim olmasını ve saldırıların yeniden başlamamasını umduğunu ifade etti.

Sabbağ, İsrail saldırıları sırasında ailesinin kiliseye sığındığını ancak kilisenin de hedef alındığını ifade etti.

Gazze'de yaşananların ardından tam anlamıyla sevinç yaşamanın artık mümkün olmadığını söyleyen Sabbağ, İsrail saldırılarının durmasının insanlara bir mutluluk sebebi verdiğini belirtti.

Filistinli adam, Gazze Şeridi halkının yıkım değil İsrail saldırıları öncesindeki gibi barış içinde yaşamak istediğini vurguladı.

Gazze'de kiliseler de İsrail saldırılarının hedefi oldu

İsrail saldırıları altında geçen 2 yıl içinde Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi birkaç kez İsrail saldırılarına hedef oldu.

Sonuncusu Temmuz 2025'te gerçekleşen saldırıda kiliseye sığınan 3 kişi hayatını kaybetti, kilisenin papazı Gabriel Romanelli de dahil 9 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Hristiyan hayatını kaybetti ve Gazze'deki 3 büyük kilise birçok kez İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi, İsrail saldırılarında evlerini kaybeden çok sayıda Hristiyan aileyi barındırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70'i Rum Ortodoks Kilisesi'ne, geri kalanı ise Latin Katolik Kilisesi'ne mensup.

Hristiyan dünyası 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

İsrail'in Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 2 yıl sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki yıkımın yeniden inşa maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.