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Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor

Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor
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İsrail saldırıları altında olan Gazze'de halk, nakit sıkıntısı ve yüksek fiyatlar nedeniyle temel gıda maddelerini satın almakta zorlanıyor. Gıda dağıtım merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, Dünya Gıda Programı fiyatların yüzde 1.000'in üzerinde arttığını bildirdi.

GAZZE, 24 Aralık (Xinhua) -- İsrail saldırısı altındaki Gazze'de halk nakit sıkıntısı ve yüksek fiyatlar nedeniyle temel gıda maddelerini satın almakta zorluk yaşıyor. Az sayıdaki gıda dağıtım merkezlerinin önünde ise uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünya Gıda Programı, açlık krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde temel gıda ürünü fiyatlarının çatışmalar başlamadan önceki seviyelere kıyasla yüzde 1.000'in üzerinde arttığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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