Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor

GAZZE, 24 Aralık (Xinhua) -- İsrail saldırısı altındaki Gazze'de halk nakit sıkıntısı ve yüksek fiyatlar nedeniyle temel gıda maddelerini satın almakta zorluk yaşıyor. Az sayıdaki gıda dağıtım merkezlerinin önünde ise uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünya Gıda Programı, açlık krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde temel gıda ürünü fiyatlarının çatışmalar başlamadan önceki seviyelere kıyasla yüzde 1.000'in üzerinde arttığını bildirmişti.