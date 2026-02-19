Haberler

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı: "Gazze'de 60 gün içinde 5 bin polis görevlendirilecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, 60 gün içinde 5 bin polis gücünün eğitilip görevlendirileceğini açıkladı. Güvenliğin yeniden sağlanacağı, ekonomik faaliyetlerin canlandırılacağı ve temel hizmetlere erişimin artırılacağı bilgileri verildi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nde 60 gün içinde 5 bin polis gücünün görevlendirileceğini açıkladı.

Şaas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nin büyük bir yıkıma uğradığını vurgulayan Şaas, son derece zorlu şartlar altında olduklarını dile getirdi.

Dört ana başlığa odaklandıklarını ifade eden Şaas, "İlk öncelik güvenliğin yeniden sağlanması. 60 gün içinde 5 bin Gazzeli polisin eğitilmesi ve görevlendirilmesiyle tek otorite, tek yasa ve tek silah altında profesyonel sivil polis teşkilatı kurulacak." dedi.

İkinci önceliklerinin ekonomik faaliyetlerin canlandırılması olduğunu belirten Şaas, özellikle gençler başta olmak üzere Gazze'de istihdam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şaas, üçüncü olarak acil yardım çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, son olarak da elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimin yeniden tesis edilmesinin geldiğini aktardı.

Şaas, konuşmasının sonunda Trump'ı "barışı sağlayan" olarak nitelendirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, polis gücü kurulacağı belirtilerek bunun için ilan açıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA " / " + Muhammed Emin Canik -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi