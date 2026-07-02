Haberler

Gazze'de İsrail soykırımının üzerinden geçen 1000 günde maddi kayıp yaklaşık 80 milyar dolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1000. gününde, 15 hayati sektördeki doğrudan maddi zararın 80 milyar dolara ulaştığı açıklandı. En büyük kayıp 34 milyar dolarla konut sektöründe yaşandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırımın başlangıcının 1000. gününde, bölgedeki "15 hayati sektörde" meydana gelen doğrudan maddi zararın toplamda 80 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, soykırım ve ateşkes süreçlerinde devam eden saldırıların bölgedeki altyapı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda yol açtığı yıkımın boyutları paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 1000 günde 15 hayati sektörde yaşanan doğrudan maddi kayıpların belirlemelere göre toplamda 80 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sektör bazındaki zararların detaylandırıldığı açıklamada, en büyük hasarın konut sektöründe yaşandığı ve bu alandaki maddi kaybın yaklaşık 34 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Sağlık alanında yaklaşık 6 milyar dolar, hizmet ve belediyeler sektörünün ise yine yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde doğrudan zarara uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, ticari faaliyetlerde yaklaşık 5 milyar dolar, ev eşyaları ve içeriklerini kapsayan alanda yaklaşık 5 milyar dolar, sanayi sektörünün yaklaşık 4 milyar dolar, tarım sektörünün yaklaşık 4 milyar dolar ve eğitim alanında yaklaşık 4 milyar dolar maddi kayıp yaşadığı aktarıldı.

Bölgedeki diğer stratejik alanlara da değinilen açıklamada, iletişim ve internet altyapısı ile ulaştırma ve taşımacılık sektörlerinin her birinin yaklaşık 3'er milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.

Elektrik sektörü ile eğlence ve otelcilik sektörlerinde yaklaşık 2'şer milyar dolarlık hasar tespit edilirken, dini alanda ve medya sektöründe de yaklaşık 1'er milyar dolar doğrudan maddi kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı