Gazipaşa'da Av Sezonu Başladı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle Akdeniz sularına ağlarını bıraktı. Kaymakam Selami Korkutata, balıkçıların sezon açılışına katılarak onlara bol bereket diledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Akdeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.

Balıkçı Barınağı'nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Akdeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, mercan, iskaroz ve grida yakalayarak sezona başladı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, ilçede av sezonunun açılışına katılarak balıkçılarla bir araya geldi.

Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Kaymakam Korkutata, çarşıdaki balıkçı tezgahlarını da gezerek esnafla sohbet etti, sezon hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
