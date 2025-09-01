Gazipaşa'da Av Sezonu Başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Akdeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.

Balıkçı Barınağı'nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Akdeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, mercan, iskaroz ve grida yakalayarak sezona başladı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, ilçede av sezonunun açılışına katılarak balıkçılarla bir araya geldi.

Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Kaymakam Korkutata, çarşıdaki balıkçı tezgahlarını da gezerek esnafla sohbet etti, sezon hakkında bilgi aldı.