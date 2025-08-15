Gaziosmanpaşa Belediyesi Emekli Personelden Tazminat Ödemeleri Yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesinden emekli olan personelin, Aralık 2023'ten beri beklediği tazminat ödemeleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 90 hak sahibinin tazminat bedelleri eksiksiz olarak ödendi.

Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ödemeleri tamamlanan emekli personelle Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, "Sizler bu kuruma uzun yıllar hizmet etmiş emektar büyüklerimizsiniz. Hak edilmiş bu ödemeleri, çok uzun zamandır bekliyordunuz. Bu nedenle lütfen haklarınızı helal edin. Sahada yaptığımız çalışmaları sizlerin değerlendirmesi ve bizlere önerilerde bulunması bizim için çok anlamlı. Sizin bakış açınızla tarafımıza ulaşan bu tavsiyeler, daha fazla önem kazanıyor. Emekliliğin ardından çalışma hayatına tekrar başlayan herkese, hayatlarının bu yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her emeğin çok değerli olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Karadeniz, çalışanların haklarının tam şekilde teslim etmesi konusunda özen göstermeye devam edeceklerini belirtti.