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Gaziantep Valiliği'nden Kamulaştırma Sürecinde Mağduriyet Giderildi

Gaziantep Valiliği'nden Kamulaştırma Sürecinde Mağduriyet Giderildi
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Gaziantep Valiliği, Elif Yiğit'in mirasçılarına ait taşınmaz için 205 bin TL'lik kamulaştırma bedelini 3.5 ay gecikmeli olarak ödedi. ANKA Haber Ajansı'nın haberinin ardından mirasçılara ödeme yapıldı ve mağduriyet giderildi.

HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, Elif Yiğit adlı vatandaşın arsasını kamulaştırdı. Elif Yiğit'in mirasçıları, hisseyi valiliğe pazarlık usulü anlaşarak 205 bin TL'ye sattı. 45 günlük yasal süreçte mirasçılara para yatırılmadı. ANKA Haber Ajansı, aradan 3 buçuk ay geçmesine rağmen Gaziantep Valiliği'nin mirasçılara parayı yatırmadığını gündeme getirdi. Haberimizin ardından mirasçılara para yatırıldı ve mağduriyet giderildi.

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi 546 ada 5 parselde kayıtlı, imar planında resmi kurum alanı olarak ayrılan ve niteliği tarla olan, Elif Yiğit adına kayıtlı 59.93 metrekarelik kısmın valilik makamının 31 Ocak 2024 tarih ve 162696 sayılı oluruyla kamulaştırılmasına karar verdi.

Valilik, kamulaştırılacak olan taşınmazın, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca pazarlıkla anlaşarak satın almak istedi. Elif Yiğit'in mirasçıları, 59.93 metrekarelik hisseyi Gaziantep Valiliği ile pazarlık usulü anlaşarak sattı. Bunun karşılığında mirasçılara 205 bin Türk Lirası ödeneceği bildirildi.

2942 sayılı kanunun ilgili maddesinde, "İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir" hükmü yer almasına rağmen mirasçılara parası 45 gün içerisinde yatırılmadı.

ANKA Haber Ajansı, aradan 3 buçuk ay geçmesine rağmen Gaziantep Valiliği'nin mirasçılara parayı yatırmadığını gündeme getirdi. Söz konusu haberimizin ardından mirasçılara parası yatırıldı ve mağduriyet giderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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