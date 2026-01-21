Haberler

Gaziantep'te bir kişinin yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanması sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 35 suç kaydı bulunan zanlının üstünde bir miktar para bulundu.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde C.Ş'nin (70) kahvehanede darbedilerek çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili 35 suç kaydı bulunan C.Ş'yi (34) tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinini ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
