Gaziantep'te Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga Çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu iki ayrı grup arasında satır, bıçak ve sopalarla kavga çıktı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olaylar sonucunda zarar gören iş yerleri ve evler oldu, bazı kişiler yaralandı. Mahalle sakinleri can güvenliklerinin olmadığını belirterek olayların sona erdirilmesini istedi.

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu iki ayrı grup satır, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında satırlı, bıçaklı, sopalı kavga çıktı. Yabancı uyruklu saldırganın savurduğu sallama darbelerinde 2 kişi hafif yaralandı. Olay anına ait görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Mahalleli; son günlerde yaşanılan satırlı, bıçaklı, sopalı kavgalardan dolayı korktuğu için can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sitem etti. Son günlerde yaşanan bıçaklı kavgalar, mahalledeki huzur ve güvenliği tehlikeye sokuyor. Olaylar sırasında çevredeki iş yerleri ve evler zarar gördü, bazı sakinler yaralandı.

Mahalleli, kendileri ve çocuklarının da zarar görebileceğini söyleyerek, olayların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Birbirlerine ölümüne vuruyorlar, araya gidip ayırmaya da korkuyoruz"

Yaşanılan olaylar sonrası korktuklarını ve dışarıya çıkamaz hale geldiklerini söyleyen mahalle sakini Celal Konuk, "Akşam evde oturuyorduk, sanki kıyamet koptu büyük bir ses bağrışma çağrışma aşağıya inmeye korktuk ve pencereden baktığımızda 3-4 kişi sallama diye tabir edilen döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırıyorlar. Neticede burası bir mahalle, burada çoluk çocuğumuz var. Birbirlerine ölümüne vuruyorlar. Araya gidip ayırmaya da korkuyoruz. Ondan önce mahallede tüfek, silah sıktılar. Hemen hemen her gece silah sıkıyorlar. Birbirlerini korkutma amacıyla havaya ateş açıyorlar. Bizler korkuyoruz netice de ortalık magandadan geçilmiyor ve yorgun mermi denilen bir sorun var. Biz genellikle akşamları terasta uyuyoruz" dedi.

Mahalleli Sibel Karakuzulular, "Olay, benim yemek yaptığım yerde gerçekleşti, evimde kamera vardı. Çocuğumun sesini duyunca kameraya baktım, yabancı uyruklu vatandaşlar birbirlerini parçalarken benim çocuğuma da döner bıçağı çektiler. Çocuğumun elinin hafif bir yerini kesti. Her zaman kavgalar, biz damda yatıyoruz. Gaziantepliyiz, havanın sıcak olmasından dolayı damda yatıyoruz. Damda yatamıyoruz, her gün kurşunlar sallamalar çekildiği için benim ne çocuklarım çıkabiliyor, ne gençlerimiz gezebiliyor, ne de bizler çıkabiliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP