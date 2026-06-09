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Gaziantep'te tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
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Gaziantep OSB'deki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 50'ye yakın araç ve 100'den fazla personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken fabrika ciddi hasar aldı.

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, AA muhabirine, Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 09.04'te İtfaiye Daire Başkanlığı'na yangın ihbarı geldiğini ve ihbardan 6 dakika sonra ekiplerin olay yerine yetiştiğini belirtti.

Elyaf pamuk ipliği üreten bir tesiste yangın çıktığını ifade eden Uğur, şöyle konuştu:

"Yangın içeriği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Önemli olan can kaybının olmaması bizler için sevindirici bir durum. Bu arada Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve diğer belediyelerin desteğiyle 50'ye yakın araç 100'den fazla personel ile yangın kontrol altına alındı. Bu saatten sonra soğutma ve söndürme işlemleri yapılacak. Fabrika çok ciddi hasar aldı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak gerek bizim arkadaşlarımız gerek şube müdürlüğümüzle birlikte yapacağımız çalışmalar ortaya net raporlar çıkacak."

Uğur, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Yangının en azından farklı yerlere sıçraması engellendi. Söndürme işlemleri devam ediyor. Kısa sürede müdahalelerle yangını söndüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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