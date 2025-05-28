Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda 130 pos slipi, 79 kredi kartı, 10 pos cihazı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan işyerinde; 130 pos slipi, 79 kredi kartı, 10 pos cihazı ve 7 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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