Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 pos cihazı, bilgisayar kasası, slip, 2 telefon ve 212 kaçak emtia ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreste arama yapması, aramalarda pos cihazı, telefon, kaçak ürünlerin ele geçirilmesi ile 1 şüphelinin yakalanması yer alıyor.