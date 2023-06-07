Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, alevler bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni tehdit ediyor. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan merkez için ekipler yangının önünü keserek kontrol altına almaya çalışıyor.

Gaziantep'te tarla yangını Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni tehdit ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 3.5 saat önce başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, alevler bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni tehdit ediyor.

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında başlayan yangında 7 bin dönümü aşkın buğday tarlası kül olurken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Alevler, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan ve bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor. Tehdit altında bulunan Merkez'in alevlerin ulaşmaması için çalışma yürüten ekipler, yangının önünü keserek kontrol altına almaya çalışıyor.

İslahiye Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yangının başladığı ve dağıtım merkezinin bulunduğu bölgede inceleme yaparak ekipleri yönlendiriyor.

Bölgede bulunan birçok itfaiye ekibi ve iş makinesinin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.