Haberler

Gaziantep'te tarımsal destek ve kredi toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğinde Tarımsal Destekler ve Krediler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası iş birliğinde Tarımsal Destekler ve Krediler Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Beledisinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'ndaki toplantıda üreticilere tarımsal destekler, kredi ve finansman imkanları ile güncel destek programları hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güçlü üretici ve güçlü tarımın güçlü Gaziantep ve Türkiye anlamına geldiğini belirterek çiftçilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, mazot desteği, Çiftçi Kart, fide, tohum ve gübre dağıtımı gibi projeleri anlattı.

Toplantıda üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyonda gözaltına alınan iş insanının test sonucu belli oldu
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı

İşte Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler bunlar
Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Sadece 2 dakika önce...
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada