Gaziantep'te Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 228 dönüm alanda şeker pancarı hasadına başlandığı bildirildi. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, rekoltenin 92 bin 280 ton beklediklerini ve çiftçi memnuniyetinin önemli olduğunu belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, İslahiye'de yaklaşık 3 bin dönüm, Nurdağı'nda 6 bin 228 dönüm alanda şeker pancarı yetiştirildiğini söyledi.

Bu alanlarda 92 bin 280 ton rekolte beklediklerini ve üreticinin rekolteden memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, açıklanacak alım fiyatının çiftçiyi memnun edecek düzeyde olmasını temenni etti.

İslahiye ilçesindeki Elbistanhöyük Mahallesi'nde 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Salih Eroğlu ise 85 dönüm tarlasında ürettiği şeker pancarı hasadından dönüm başına 10 ton ürün beklediğini, bölgede yaşanan kuraklığa rağmen Kılavuzlu Barajı kanalından gelen sulama suyuyla yüksek rekolte elde ettiğini vurguladı.

