Gaziantep'te Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yol kenarında bulunan otomobilden hırsızlık yapmaları ve olay yerinden kaçmaları güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 27 Mayıs'ta bir otomobilden hırsızlık yapan M.N.G. ile K.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.G. tutuklandı, K.M. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin yol kenarında bulunan otomobilden hırsızlık yapmaları ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor.